Nach dem Putsch im Sudan hat es erneut Proteste gegen die Militärmachthaber gegeben.

In der Hauptstadt Khartum und dem benachbarten Omdurman gab es Kundgebungen, an denen sich tausende Menschen beteiligten. Auf Bildern des Nachrichtensenders Al-Dschasira waren Menschenmassen zu sehen, die durch die Straßen der Hauptstadt zogen. Auch andere Fernsehsender berichten über eine starke Beteiligung.



Die Demonstrationen fanden trotz einer verschärften Militärpräsenz statt. In Khartum waren schon am Vormittag Soldaten in Stellung gebracht worden. Sie blockierten wichtige Brücken und richteten Kontrollpunkte an Hauptverkehrsstraßen ein. Internet- und Telefonverbindungen waren weitgehend lahmgelegt. Hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen sowie der USA und Großbritanniens appellierten an die Führung des Sudan, jegliche Gewalt gegen Demonstranten zu unterlassen und das Recht auf friedlichen Protest zu respektieren.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.