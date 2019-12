Der langjährige sudanesische Machthaber Baschir ist wegen Korruption und Geldwäsche zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden.

Das Gericht in Khartum entschied, dass der 75-Jährige aus Altersgründen nicht in ein Gefängnis muss, sondern in eine Pflegeeinrichtung für Straftäter. Außerdem muss er seine Strafe erst antreten, wenn Urteile in weiteren Verfahren vorliegen. Baschir bestreitet die Vorwürfe. Er kann gegen das Urteil Berufung einlegen.



Baschir war nach drei Jahrzehnten an der Macht Anfang April vom Militär gestürzt worden. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen des Vorwurfs der Kriegsverbrechen und des Völkermords in der Region Darfur vor. Das sudanesische Militär lehnt eine Auslieferung Baschirs ab.