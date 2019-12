Der langjährige sudanesische Machthaber al-Baschir ist zu zwei Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden.

Das Gericht in Khartum entschied, aus Altersgründen müsse er nicht ins Gefängnis. - Al-Baschir musste sich wegen Korruption, Devisenvergehen und der illegalen Anhäufung von Vermögen verantworten. Nach seinem Sturz hatte das Militär in seinem Anwesen Bargeld in Millionenhöhe beschlagnahmt. Der Ex-Präsident gab an, es aus Saudi-Arabien erhalten zu haben.



Gegen al-Baschir liegt auch ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermordes in Darfur vor. Al-Baschir war im April nach monatelangen Massenprotesten von der Armee gestürzt worden. Er hatte den Sudan fast 30 Jahre lang mit eiserner Hand regiert.