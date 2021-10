Der nach dem Militärputsch im Sudan geschlossene Flughafen der Hauptstadt Khartum ist seit heute wieder geöffnet.

Zuvor war nach Angaben des Staatsfernsehens die Führungsspitze der Luftfahrtbehörde ausgetauscht worden. Ursprünglich sollte der Flughafen bereits gestern wieder öffnen.



Am vergangenen Montag hatte das Militär die Macht in dem ostafrikanischen Land übernommen. General al-Burhan verhängte den Ausnahmezustand. Unterdessen teilten Ministerien und Behörden aus dem Bundesstaat Khartum per Facebook mit, sie würden dem Militär nicht weichen und ihre Verantwortung nicht abgeben. Sie riefen einen Generalstreik aus. Die Versorgung mit Mehl, Gas zum Kochen und medizinischer Notfallhilfe werde aber aufrechterhalten.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.