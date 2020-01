Die sudanesische Übergangsregierung hat mit einer ersten Rebellengruppe Frieden geschlossen.

Einem Medienbericht zufolge soll das Abkommen mit der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung-Nord einen neun Jahre dauernden Konflikt in den umkämpften Regionen Blauer Nil und Südkordofan im Süden des Landes beenden. Bis Mitte Februar will die Regierung mit weiteren Rebellengruppen in verschiedenen Bürgerkriegsregionen Friedensabkommen erreichen.



Im April 2019 war nach Protesten die Regierung von Präsident Baschir vom Militär gestürzt worden. Seit August regiert eine Übergangsregierung aus Soldaten und Zivilisten.