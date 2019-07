Im Sudan sind einen Tag vor den geplanten neuen Gesprächen zwischen Militärrat und Opposition fünf Demonstranten erschossen worden.

Vier der Opfer seien Schulkinder gewesen, berichteten Ärzte, die der Opposition nahestehen. Sicherheitskräfte hätten bei den Schüler-Protesten in der Provinzhauptstadt Obeid mit scharfer Munition in die Menge gefeuert.



Im April hatte die Armee im Sudan den langjährigen Präsidenten Baschir gestürzt und selbst die Macht übernommen. Die Opposition forderte die Übergabe der Macht vom Militär an eine zivile Regierung. Mitte des Monats einigte man sich auf die Bildung einer Übergangsregierung. Trotzdem gehen die Proteste weiter.