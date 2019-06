Im Sudan hat die Opposition ihren Generalstreik nach drei Tagen für beendet erklärt.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Suna haben Demonstranten in der Hauptstadt Khartum damit begonnen, Barrikaden abzubauen. Das Gewerkschaftsbündnis SPA sprach von einem Erfolg im Widerstand gegen die regierende Militärjunta. Das Ende des Streiks steht offenbar in Zusammenhang mit neuen Verhandlungen von Opposition und Militärführung über die Bildung einer Übergangsregierung.



Der im Sudan herrschende Militärrat hatte vergangene Woche Sitzblockaden von tausenden Demonstranten in der Hauptstadt Khartum gewaltsam räumen lassen. Dabei wurden nach Angaben der Opposition mehr als 100, nach denen der Regierung mehr als 60 Menschen getötet.