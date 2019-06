Im Sudan haben Oppositionsgruppen mit einem landesweiten Generalstreik begonnen.

In der Hauptstadt Khartum blieben Geschäfte geschlossen, die Straßen sind weitgehend leer. Die Proteste sollen erst dann enden, wenn eine zivile Regierung im Staatsfernsehen angekündigt hat, dass sie an der Macht ist.



Am Montag war die Lage im Sudan eskaliert. Die Militär-Regierung hatte eine Sitzblockade mit Gewalt aufgelöst. Dabei starben nach Angaben von Ärzten mehr als 100 Menschen. Im April war Sudans langjähriger Machthaber al-Baschir nach Massenprotesten zurückgetreten. Seitdem ringen das Militär und die Opposition um die Macht in dem afrikanischen Land.