Bundesaußenminister Maas hat die Vereinbarung über eine zivil geführte Übergangsregierung im Sudan begrüßt.

Der SPD-Politiker sagte in Berlin, dies könne ein Wendepunkt in der Geschichte des Landes sein. Er sei zuversichtlich, dass der demokratische Wandel gelingen könne. Nun gelte es, das Abkommen mit Leben zu füllen.



Das Militär und die Opposition im Sudan hatten mit einer abschließenden Vereinbarung den Weg für die neue Regierung freigemacht. Vorgesehen ist die Bildung eines gemeinsamen Rats aus Armeeangehörigen und Zivilisten. Nach drei Jahren soll es Wahlen geben. Im Anschluss an die Unterzeichnung gab es in den großen Städten des Landes Jubelfeiern.



In dem nordafrikanischen Land hatte das Militär im April nach wochenlangen Demonstrationen Präsident Baschir gestürzt. Eine Protestbewegung aus der Bevölkerung setzte durch, dass auch Zivilisten an der Regierung beteiligt werden.