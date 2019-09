Außenminister Maas ist in den Sudan gereist, um Gespräche mit der neuen Führung des Landes zu führen.

Der Sudan stehe an einem Wendepunkt seiner Geschichte, sagte der SPD-Politiker vor seiner Abreise in Berlin. Die Bundesregierung wolle erreichen, dass der Sudan die historische Chance nutze und die nötige Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bekomme. Maas traf inzwischen in der sudanesischen Hauptstadt Khartum ein. Dort trifft er unter anderem den kürzlich ernannten Chef der Übergangsregierung, Hamdok, und den Chef des Souveränen Rats, General Burhan. Auf dem Programm des Außenministers stehen auch Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft.