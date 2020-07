Im Sudan sind bei einem Überfall hunderter bewaffneter Männer auf ein Dorf in der Krisenregion Darfur mehr als 60 Menschen getötet worden.

Wie das UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten weiter mitteilte, wurden bei dem Vorfall in dem Dorf Masteri etwa 60 weitere Menschen verletzt. Wer für den Überfall verantwortlich war, ist noch nicht bekannt. Den Vereinten Nationen zufolge hat es in den vergangenen Tagen in der Region mehrere derartige Gewaltaktionen gegeben. Hintergrund seien dabei meist Kämpfe um Ackerland gewesen.