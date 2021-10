Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich besorgt über den Militärputsch im Sudan geäußert.

Er schrieb auf Twitter, die EU appelliere an alle Entscheidungsträger und regionalen Partner, den Reformprozess im Land wiederaufzunehmen.



Premierminister Hamdok rief zu Demonstrationen auf. Die Bevölkerung solle das bisher Erreichte friedlich verteidigen, erklärte er nach Angaben des Informationsministeriums. Zuvor hatten führende Offiziere Hamdok unter Hausarrest gestellt und mehrere Minister sowie Regierungsvertreter festgenommen. Die Streitkräfte haben inzwischen auch Radio- und Fernsehstationen in der Hauptstadtregion gestürmt und Mitarbeiter festgenommen.



Das Internet und alle Telefonverbindungen sind offenbar unterbrochen. Der Flughafen in der Hauptstadt Khartum wurde geschlossen. In den Straßen von Khartum versammelten sich bereits zahlreiche Demonstranten.



Die Verhaftungen erfolgten nach Wochen wachsender Spannungen zwischen der zivilen und der militärischen Führung des Sudan. Nach dem Sturz von Präsident al-Baschir 2019 hatte das nordafrikanische Land eine aus Militär und Zivilisten zusammengesetzte Regierung gebildet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.