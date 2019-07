Im Sudan sollen alle Schulen auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben.

Das hat der regierende Übergangs-Militärrat für das gesamte Land angeordnet, wie staatliche Medien berichten. Die Führung des Landes reagiert damit auf Proteste von Schülerinnen und Schülern gegen Polizeigewalt. Am Montag hatten Sicherheitskräfte in El-Obeid im Süden des Landes vier Schüler getötet. Die Jugendlichen hatten sich an Protesten gegen die Militärherrschaft und die steigenden Lebenshaltungskosten beteiligt. Die Sicherheitskräfte sollen mit scharfer Munition in die Menge geschossen haben.