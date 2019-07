Im Sudan haben sich der regierende Militärrat und die Anführer der Protestbewegung auf Bedingungen für eine gemeinsame Übergangsregierung verständigt.

Der Vermittler der Afrikanischen Union, Lebatt, sagte in der Nacht, die Generäle und die Allianz für Freiheit und Wandel hätten sich auf eine dreijährige Übergangsphase verständigt. In dieser Zeit solle es einen Obersten Rat unter wechselnder Führung geben. Die Verhandlungen waren am Mittwoch nach einer mehrwöchigen Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Zuletzt hatte die Protestbewegung den Druck auf das Militär mit Großdemonstrationen erhöht.



Der Militärrat hatte im April die Macht im Sudan übernommen, nachdem die Armee den langjährigen Staatschef al-Baschir gestürzt hatte.