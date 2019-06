Im Sudan hat die herrschende Militärregierung hat im Zusammenhang mit der gewaltsamen Räumung eines Protestlagers mehrere Sicherheitskräfte festgenommen.

Diese würden so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen, hieß es in einer von der amtlichen Nachrichtenagentur Suna verbreiteten Erklärung. Wie viele Personen festgenommen wurden, teilte der Militärrat nicht mit. Auch zu ihrem Rang und zu den genauen Vorwürfen wurde nichts bekannt.



Der Militärrat hatte vor einer Woche eine Sitzblockade von tausenden Demonstranten in der Hauptstadt Khartum gewaltsam räumen lassen. Nach Angaben von oppositionsnahen Ärzten wurden mehr als 100 Menschen getötet. Die Protestbewegung rief als Konsequenz aus der Räumung zu einem landesweiten "zivilen Ungehorsam" auf. Dieser soll erst dann enden, wenn eine zivile Regierung die Macht übernommen hat.