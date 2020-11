Sudans Ministerpräsident Hamdok hat wenige Wochen nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens mehrere Rebellenführer in der Hauptstadt Khartum empfangen.

Hunderte Menschen begrüßten Vertreter der Revolutionären Front Sudans. Der Rebellenführer Idriss sagte, seine Gruppe sei jetzt Teil der Übergangsregierung. Ministerpräsident Hamdok sprach von einem Beginn des Friedensprozesses. Das Abkommen sieht vor, dass die Revolutionäre Front Sitze im Übergangsrat erhält, der das Land bis zu Wahlen führen soll. Mit zwei weiteren großen Rebellengruppen gibt es derzeit kein vergleichbares Abkommen.



Der Friedensprozess soll den 17 Jahre dauernden Bürgerkrieg in Darfur und die Konflikte in zwei weiteren sudanesischen Krisenregionen beenden. Alleine in Darfur wurden laut UNO-Angaben etwa 300.000 Menschen getötet und 2,5 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Die Rebellen kämpften gegen die Benachteiligung von nicht-arabischen Minderheiten im Sudan.

