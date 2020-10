Israel und der Sudan haben unter US-Vermittlung eine Normalisierung ihrer Beziehungen vereinbart.

Beide Länder hätten sich auf eine Beendigung des Kriegszustandes geeinigt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der USA, Israels und des Sudan. Im Zuge ihrer Vermittlung hatten die USA zugesagt, den Sudan von der Liste der Terrorismusunterstützer zu streichen. Die sudanesische Regierung zahlte 335 Millionen Dollar an das Weiße Haus als Entschädigung für amerikanische Terrorismusopfer. US-Präsident Trump sagte in Washington, weitere Staaten seien zur Anerkennung Israels bereit. Einer davon könnte Saudi-Arabien sein.



In den vergangenen Monaten hatten die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain unter US-Vermittlung offizielle Beziehungen zu Israel aufgenommen. Die Palästinenserführung in Ramallah verurteilte die Annäherungspolitik. Sie verstoße gegen Erklärungen der Arabischen Liga, erklärte Präsident Abbas.

