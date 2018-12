Aus Solidarität mit Protesten gegen höhere Brotpreise hat im Sudan eine wichtige Ärztevereinigung einen unbefristeten Streik erklärt.

Die Mediziner würden morgen mit den Arbeitsniederlegungen beginnen und nur bei Notfällen eine Ausnahme machen, hieß es. Die Proteste gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung hatten am Mittwoch im Osten des Sudan begonnen, ausgelöst wurden sie durch die Erhöhung der Brotpreise. Auch in anderen Landesteilen kam es daraufhin zu Demonstrationen. Die Regierung ging gewaltsam dagegen vor, zum Teil wurde mit scharfer Munition geschossen. Mehrere Menschen kamen ums Leben.



Unterdessen meldet die Nachrichtenagentur reuters, in der Hauptstadt Khartum sei es zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Dabei habe die Polizei Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt