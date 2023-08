UNO-Vertreter

Seit Mitte April gibt es schwere Kämpfe im Sudan. (Marwan Ali / AP / dpa / Marwan Ali)

Der sich ausweitende Krieg und dessen Folgen wie Hunger, Krankheiten und Vertreibung drohten das ganze Land zu verschleißen, warnte Griffiths in New York.

So seien mancherorts die Lebensmittelvorräte vollständig aufgebraucht. Hunderttausende Kinder seien schwer unterernährt.

Im Sudan war Mitte April ein Machtkampf eskaliert. In dem Konflikt stehen sich die Armee unter Militärmachthaber al-Burhan und die RSF-Milizen seines ehemaligen Stellvertreters Daglo gegenüber.

