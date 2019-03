Im Sudan haben tausende Menschen aus Protest gegen Präsident Baschir die Arbeit niedergelegt.

Wie ein Gewerkschaftsdachverband mitteilte, wurde unter anderem an Kliniken, auf Märkten und im öffentlichen Verkehr gestreikt. Die Gewerkschaften stehen an der Spitze der Proteste gegen Baschir, die seit mehr als zwei Monaten andauern und bei denen mindestens 57 Menschen ums Leben kamen. Ende Februar verhängte der Staatschef, der seit einem Militärputsch 1989 an der Macht ist, den Ausnahmezustand.