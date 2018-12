Im Sudan sind bei erneuten Protesten gegen die Regierung acht Menschen getötet worden.

Sie kamen nach Angaben lokaler Behörden in zwei Städten des Landes unter nicht näher bezeichneten Umständen ums Leben. Wütende Demonstranten setzten unter anderem Büros der Partei von Präsident Baschir in Brand. In mehreren Landesteilen gibt es seit Tagen Proteste, bei denen es wiederholt zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften kam. Auslöser war die Ankündigung der Regierung, den Brotpreis zu verdreifachen. In den vergangenen Monaten waren bereits zahlreiche Lebensmittel teurer geworden. Die Inflationsrate im Sudan beträgt 70 Prozent. Inzwischen wurde für mehrere Städte eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.