Nach dem Putsch im Sudan hat es erneut Proteste gegen die Militärmachthaber gegeben.

In der Hauptstadt Khartum und dem benachbarten Omdurman gab es Kundgebungen, an denen sich tausende Menschen beteiligten. Aus Omdurman werden drei Tote gemeldet. Sie seien von Milizionären erschossen worden, teilten Ärzte mit.



Das Militär im Sudan hatte am Montag die Macht in dem nordostafrikanischen Land übernommen und den Ausnahmezustand verhängt. Internet- und Telefonverbindungen sind weitgehend unterbrochen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.