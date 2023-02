Diplomatie

Streben normale Beziehungen an: Israels Außenminister Cohen und Sudans Machthaber, General al-Burhan. (AFP / SHLOMI AMSALEM)

Das teilte das sudanesische Außenministerium nach einem Besuch des israelischen Außenministers Cohen in Khartum mit. Cohen führte aus, noch dieses Jahr werde man in den USA ein historisches Friedensabkommen mit dem muslimischen Land unterzeichnen. Zudem sei eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit und Energie geplant.

Vor zwei Jahren hatten beide Staaten unter Vermittlung der USA angekündigt, im Rahmen der sogenannten Abraham-Abkommen volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain waren damals als erste Golfstaaten diesen Schritt gegangen. Marokko kündigte ebenfalls eine Normalisierung seiner Beziehungen zu Israel an. Bis dato hatten in der arabischen Welt lediglich Ägypten und Jordanien Friedensverträge mit Israel.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.