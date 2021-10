Der UNO-Sicherheitsrat hat den Militärputsch im Sudan verurteilt und die Wiedereinsetzung der von Zivilisten geführten Übergangsregierung gefordert. Es gebe eine ernsthafte Besorgnis über die militärische Machtübernahme, hieß es in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung des Gremiums.

Alle Beteiligten im Sudan wurden zur größtmöglichen Zurückhaltung aufgerufen. Es müsse einen Dialog aller Seiten ohne Vorbedingungen geben, und die von den Militärs inhaftierten Personen müssten sofort freigelassen werden.

Armee löste am Montag die Regierung auf

Die sudanesische Armee hatte am Montag die Regierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand ausgerufen. Seither ist das Internet im Land weitgehend blockiert. Gegner des Putsches haben in der Hauptstadt Straßensperren errichtet; für Samstag werden Proteste gegen das Militär erwartet. Nach UNO-Angaben soll es bisher sieben Tote und 170 Verletzte gegeben haben.



Mehrere westliche Botschafter im Land sehen den abgesetzten Ministerpräsidenten Hamduk und sein Kabinett weiter als rechtmäßige Regierung des Landes an. Die Botschafter der Europäischen Union, der USA, Großbritanniens und weiterer Länder forderten in einer gemeinsamen Stellungnahme die Freilassung von festgenommenen Regierungsvertretern und Gespräche zwischen dem Militär und der Demokratiebewegung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, er habe mit Hamduk gesprochen, um seine Unterstützung einer zivil geführten Übergangsregierung als einzigen Weg nach vorn zu bekunden.

UNO-Sonderbeauftragter Perthes bekräftigt UNO-Forderung nach Rückkehr zur Demokratie

Der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, der deutsche Diplomat Perthes, traf in der Hauptstadt Karthum mit dem Anführer des Putsches, General Burhan, und mit Hamduk zusammen. Er bekräftigte die Forderung der Vereinten Nationen nach einer Rückkehr zum Demokratisierungsprozess.



Perthes betonte zudem die Notwendigkeit weiterer Wirtschaftshilfen. Der Sudan sei davon in hohem Maß abhängig, sagte Perthes im Deutschlandfunk. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung seien auf Nahrungsmittelhilfe oder andere Unterstützung angewiesen. Zuvor hatte Bundesaußenminister Maas damit gedroht, Deutschland werde seine Unterstützung unter den aktuellen Bedingungen nicht fortsetzen.



Der nach dem Militärputsch im Sudan geschlossene Flughafen der Hauptstadt Khartum ist seit heute wieder geöffnet. Zuvor war nach Angaben des Staatsfernsehens die Führungsspitze der Luftfahrtbehörde ausgetauscht worden. Ursprünglich sollte der Flughafen bereits gestern wieder öffnen.

