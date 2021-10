Nach dem Militärputsch im Sudan hat der UNO-Sonderbeauftragte für das Land, Perthes, die Notwendigkeit weiterer Wirtschaftshilfen betont.

Der Sudan sei davon in hohem Maß abhängig, sagte Perthes im Deutschlandfunk. Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung seien auf Nahrungsmittelhilfe oder andere Unterstützung angewiesen.



Zuvor hatte Bundesaußenminister Maas damit gedroht, Deutschland werde seine Unterstützung unter den aktuellen Bedingungen nicht fortsetzen. In einer Erklärung des Auswärtigen Amtes sprach er von einer katastrophalen Entwicklung im Sudan und forderte die Wiedereinsetzung der zivil geführten Regierung.



Auch der UNO-Sicherheitsrat äußerte sich besorgt über die Lage in dem Land. In einer Dringlichkeitssitzung konnte sich das Gremium jedoch nicht auf eine offizielle Erklärung einigen.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.