Die Vereinten Nationen haben ihren Einsatz in der sudanesischen Krisenregion Darfur beendet.

Damit werde ein entsprechender Beschluss des Sicherheitsrates vom 22. Dezember umgesetzt, teilte die UNO mit. Mit dem Ende der Mission Unamid gehe die Verantwortung für den Schutz von Zivilisten an die Regierung des Sudans über. Der Abzug von Personal und Ausrüstung soll demnach am 30. Juni abgeschlossen sein.



Die sudanesische Übergangsregierung hatte um ein Ende der Mission gebeten, die 2007 begann. Zeitweilig waren 16.000 Blauhelme in der Krisenregion im Westen des Landes stationiert. Weil die Sicherheitslage nach wie vor als angespannt gilt, rief das Ende der Mission Kritik von Menschenrechtlern hervor.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.