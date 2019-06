Die US-Regierung hat die sudanesische Armee zum Gewaltverzicht in dem nordostafrikanischen Land aufgerufen.

Das Militär sollte zudem Gespräche mit der Opposition führen, damit eine Übergangsregierung rasch Wahlen vorbereiten könne, erklärte das US-Außenministerium in Washington.



Im Sudan ist die Zahl der Toten nach dem gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten weiter gestiegen. Nach Angaben von oppositionsnahen Ärzten wurden mindestens 100 Menschen getötet. Das Gesundheitsministerium nannte hingegen 46 Tote. Die genaue Zahl lässt sich nicht überprüfen. Die Armee war am Montag mit Gewalt gegen Protestierende in Khartum vorgegangen.