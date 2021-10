Vor neuen Protesten gegen den Militärputsch im Sudan haben sich in der Hauptstadt Khartum Soldaten in Stellung gebracht.

Sie blockierten wichtige Brücken und richteten Kontrollpunkte an Hauptverkehrsstraßen ein. Internet- und Telefonverbindungen sind weitgehend lahmgelegt. Hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen sowie der USA und Großbritanniens appellierten an die Führung des Sudan, jegliche Gewalt gegen Demonstranten zu unterlassen und das Recht auf friedlichen Protest zu respektieren.



Für heute sind landesweite Proteste gegen die Machtübernahme des Militärs angekündigt. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern. Mindestens neun Menschen wurden getötet, mehr als 170 verletzt. Die Protestteilnehmer fordern, die gestürzte Regierung wieder einzusetzen und inhaftierte Politiker freizulassen.

