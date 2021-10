Nach dem Militärputsch im Sudan sehen mehrere westliche Botschafter im Land den abgesetzten Ministerpräsidenten Hamduk und sein Kabinett weiter als rechtmäßige Regierung des Landes an.

Die Botschafter der Europäischen Union, der USA, Großbritanniens und weiterer Länder forderten in einer gemeinsamen Stellungnahme die Freilassung von festgenommenen Regierungsvertretern und Gespräche zwischen dem Militär und der Demokratiebewegung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, er habe mit Hamduk gesprochen, um seine Unterstützung einer zivil geführten Übergangsregierung als einzigen Weg nach vorn zu bekunden. Der UNO-Sonderbeauftragte für den Sudan, der deutsche Diplomat Perthes, traf in der Hauptstadt Karthum mit dem Anführer des Putsches, General Burhan, und mit Hamduk zusammen. Er bekräftigte die Forderung der Vereinten Nationen nach einer Rückkehr zum Demokratisierungsprozess.



In Karthum gingen die Sicherheitskräfte erneut gegen Demonstranten vor. Mehrere Anführer der Demokratiebewegung wurden festgenommen.

