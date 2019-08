Im Sudan haben Vertreter des Militärs und von Zivilisten eine Teilung der Macht vereinbart. Beide Seiten unterzeichneten eine Verfassungserklärung. Sie sieht vor, einen gemeinsamen Rat aus Militärs und Zivilpersonen zu bilden.

Später solle es eine feierliche Zeremonie in Anwesenheit internationaler Vertreter geben, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Die gemeinsame Übergangsregierung soll rund drei Jahre im Amt bleiben. Anschließend sind Wahlen im Sudan geplant. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, soll ein 300 Mitglieder zählendes Parlament während der Übergangszeit regelmäßig zusammenkommen. Die wichtigste Oppositionskoalition, die Forces of Freedom and Change (FFC), wird demnach 67 Prozent der Sitze erhalten. Andere politische Gruppen bekommen den Rest.

Militär übernahm im April die Macht

Im April hatte die Armee im Sudan den langjährigen Präsidenten Baschir gestürzt und selbst die Macht übernommen. Die Opposition forderte die Übergabe der Macht vom Militär an eine zivile Regierung. Bereits Mitte Juli einigte man sich grundsätzlich auf die Bildung einer Übergangsregierung. Ungeachtet dessen formierten sich immer wieder neue Proteste im Land, die teils gewaltsam niedergeschlagen wurden.