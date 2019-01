Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Suding hat das Vorhaben des Bundes, das Grundgesetz für den sogenannten Digitalpakt zu ändern, verteidigt.

Suding sagte im Deutschlandfunk, jeder einzelne Bildungsbericht bescheinige Deutschland, im Mittelfeld im Bereich Bildung zu sein - es werde Zeit, etwas dagegen zu tun. Es gehe darum, dass Bund und Länder gemeinsam an ambitionierten Standards arbeiteten.



Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hatte sich gestern Abend nach seiner ersten Sitzung vertagt und eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Der Bund will den Ländern fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung stellen. Allerdings müsste dazu das im Grundgesetz festgelegte Kooperationsverbot gelockert werden. Das lehnen die Länder ab. Sie befürchten eine größere Einflussnahme des Bundes auf die Bildung.



Bayerns Ministerpräsident Söder sagte der Deutschen Presseagentur, die Meinungen gingen weit auseinander. Er glaube nicht an eine rasche Lösung.