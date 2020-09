Gut ein halbes Jahr nach der Wahlschlappe der FDP bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die Landesvorsitzende Suding ihr Ausscheiden aus der Politik angekündigt.

Auf einem Landesparteitag in der Hansestadt erklärte die 44-Jährige, für sie sei im nächsten Jahr Schluss. Sie werde weder bei der Bundestagswahl antreten noch erneut für den Landesvorsitz kandidieren. Auch als stellvertretende Bundesvorsitzende stehe sie nicht mehr zur Verfügung. Suding betonte, diese Entscheidungen seien aus persönlichen Gründen gefallen. Für sie sei immer klar gewesen, dass sie ihr Berufsleben nicht mit der Politik beenden werde.



Bei der Bürgerschaftswahl im Februar waren die Freien Demokraten mit 4,9 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Suding hatte den Hamburger Landesvorsitz im Jahr 2014 übernommen. Nach ihrer Wahl in den Bundestag 2017 hatte sie ihr Bürgerschaftsmandat niedergelegt.