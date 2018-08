Süchtig durch Medikamente British Columbia verklagt Opioid-Hersteller

Allein im vergangenen Jahr starben in Kanada nach Regierungsangaben fast 4.000 Menschen an Überdosen. Mitverantwortlich dafür sollen Pharmafirmen sein, deren Schmerzmittel süchtig machende Opioide enthalten. Die kanadische Provinz British Columbia will die Firmen nun verklagen.

Von Kai Clement

