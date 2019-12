Im Süden Europas sind durch den Sturm "Elsa" mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Aus Spanien wurden drei Todesfälle gemeldet, aus Portugal zwei weitere. Der Sturm brachte starken Regen und Windgeschwindigkeiten von 160 Kilometern pro Stunde mit sich. Es gab Überschwemmungen und Erdrutsche. In der Straße von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko wurde wegen des schlechten Wetters der Schiffsverkehr ausgesetzt. In Frankreich verursachte der nächtliche Sturm Stromausfälle in 140.000 Haushalten.