Nach Unwettern und Überschwemmungen nahe der südfranzösischen Stadt Nizza werden mehrere Menschen vermisst.

In Medienberichten ist von mindestens neun Personen die Rede, darunter zwei Angehörige der Feuerwehr, die im Einsatz waren. Regierungschef Castex und Innenminister Darmanin kamen nach Nizza, um sich ein Bild in dem betroffenen Département Alpes-Maritimes zu machen. Starkregen hatte im bergigen Hinterland zu Überschwemmungen geführt. Mehr als 13.000 Haushalte in der Region waren von der Stromversorgung abgeschnitten.



Auch in den italienischen Regionen Ligurien und Piemont werden mehrere Personen vermisst. Die Wassermassen nach heftigem Regen verursachten in beiden Ländern schwere Schäden.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.