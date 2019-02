Im Flüchtlingslager Al-Rukban im Süden Syriens ist seit drei Monaten zum ersten Mal wieder Hilfe eingetroffen.

Nach Angaben des Roten Halbmonds brachten 133 Lastwagen unter anderem Lebensmittel, Medikamente und Kleidung in das Camp. Dort leben mehr als 40.000 Vertriebene.



Die Versorgung in Al-Rukban ist besonders schlecht, weil das Lager in einer Wüstenregion nahe der jordanischen Grenze liegt, die zwischenzeitlich geschlossen war. Die Menschen leiden außerdem unter den winterlichen Temperaturen. Laut Unicef sind in den vergangenen Wochen acht Kinder in Al-Rukban gestorben.