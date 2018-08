Das dritte Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll im nächsten Monat in Pjöngjang stattfinden.

Die Nachrichtenagentur Yonhap aus Seoul zitierte eine entsprechende gemeinsame Erklärung ranghoher Vertreter beider Seiten. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Moon und Kim haben sich bereits zwei Mal im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone getroffen, aber noch nie in Pjöngjang.



Im Juni hatte es eine Unterredung zwischen Kim und US-Präsident Trump in Singapur gegeben. Dabei war beschlossen worden, auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas hinzuarbeiten. Konkrete Vereinbarungen wurden bislang allerdings nicht ausgehandelt.