Nord- und Südkorea wollen nach der Entmilitarisierung des Grenzorts Panmunjom mehrere Kontrollposten entlang der Grenze auflösen und das Grenzpersonal abziehen.

Im Dezember werde dann geprüft, ob sich beide Seiten an die Abmachungen gehalten hätten, hieß es. Die Zerstörung der insgesamt 22 Kontrollposten ist als Test gedacht. Später könnten dann sämtliche Posten an der Grenze abgebaut werden.



Die Schritte sind Teil eines Militärabkommens, das die Verteidigungsminister Nord- und Südkoreas im Rahmen ihres Treffens im September in Pjöngjang unterzeichnet hatten.