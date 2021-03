Das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Südafrika hat seinen Vorrat von einer Million Dosen des Astrazeneca-Coronaimpfstoffs an seine Nachbarn verkauft.

Der Impfstoff gehe an 14 andere afrikanische Staaten, erklärte Gesundheitsminister Mkhize in Johannesburg. Sein Ministerium habe in den vergangenen Wochen sichergestellt, dass die von der Afrikanischen Union vorgeschlagenen Käuferstaaten zur Organisation einer Impfkampagne im Stande seien.



Südafrika verzichtet seit Anfang Februar auf den Einsatz von Astrazeneca. Zur Begründung hieß es, laut einer Studie biete das Vakzin nur einen begrenzten Schutz gegen die in Südafrika grassierende Virusvariante.

