In Südafrika formiert sich nach tagelangen Protesten und Plünderungen mit zahlreichen Toten in einigen Provinzen ziviler Widerstand.

So gibt es etwa aus Townships um Städte wie Kapstadt, Mahikeng und East London Berichte über Anwohnergruppen, die ihre Infrastruktur gegen Randalierer zu schützen versuchten. Der König der in der besonders betroffenen Provinz Kwazulu-Natal lebenden Volksgruppe der Zulu, Misuzulu, forderte in einer landesweit übertragenen Rede ein Ende des Chaos und der Zerstörung.



Der Präsident des Nachbarlandes Namibia, Geingob, äußerte die Sorge, dass durch die entstandenen Störungen in den Logistikketten auch die Wirtschaft seines Landes nachhaltig Schaden nehmen könne. Zudem drohe die Gewalt, die erzielten Erfolge bei der Corona-Bekämpfung zunichte zu machen, sagte Geingob. Nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika mit Sitz in Johannesburg sind auch Lieferketten der am Kap ansässigen deutschen Unternehmen beeinträchtigt.



Die Ausschreitungen hatten sich im Zuge von Demonstrationen gegen die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Zuma entwickelt.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.