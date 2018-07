China hat Südafrika Investitionen in Höhe von mehr als 14 Milliarden US-Dollar zugesichert.

Nach Angaben des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa fließt das Geld vor allem in Infrastruktur-, Landwirtschafts- und Technologieprojekte. Der chinesische Präsidenten Xi Jinping sagte, China werde zudem die Importe aus Südafrika in die Volksrepublik erhöhen. Xi und Ramaphoa trafen sich in Pretoria. In Johannesburg beginnt heute das Treffen der Präsidenten der BRICS-Staaten. Dazu gehören neben China und Südafrika noch Brasilien, Russland und Indien. Die fünf Staaten stehen für 40 Prozent der Weltbevölkerung. Südafrika hat derzeit den Vorsitz und hofft auf eine Belebung seines stagnierenden Wirtschaftswachstums.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.