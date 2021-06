Der frühere südafrikanische Präsident Zuma muss für 15 Monate ins Gefängnis.

Das Verfassungsgericht des Landes verurteilte den 79-Jährigen in einer vom südafrikanischen Rundfunk übertragenen Sitzung wegen Missachtung der Justiz. Zuma hatte sich mehrmals geweigert, vor einer Untersuchungskommission in einer Korruptionsaffäre auszusagen.



In einem anderen Verfahren muss sich der frühere Staatschef auch strafrechtlich wegen Korruption verantworten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.