In Südafrika machen hunderttausende Frauen mobil gegen Vergewaltigungen und andere Formen der Gewalt gegen sie und ihre Kinder.

Der Widerstand formiert sich unter dem Motto #enoughisenough - our women and childs deserve better (etwa: Genug ist genug - unsere Frauen und Kinder haben Besseres verdient). Dazu gehört auch eine Online-Petition für eine Wiedereinführung der Todesstrafe bei Verbrechen an Frauen. Die Aktivistin Ndileka Mandela, Enkelin des südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela, forderte, zunächst das Justizsystem zu reformieren. Es schütze Männer und vernachlässige Frauen. In den Protesten sieht die Aktivistin "eine Art südafrikanischen Frühling".

Mord an Studentin Auslöser der Protestbewegung

Präsident Ramaphosa erklärte, die jungen Frauen im Land müssten die Chance bekommen, frei von Angst vor Gewalt ihr Leben zu meistern. Die kenianische UNO-Frauenbeauftragte Anne Githuku-Shongwe nannte die Reduzierung der Gewalt eine nationale Aufgabe.



Auslöser der Proteste ist der brutale Mord an einer 19-jährigen Studentin der Universität Kapstadt, die zuvor in einem Postamt vergewaltigt worden war. Vergewaltigungen und häusliche Gewalt sind aufgrund von häufig patriarchalischen Strukturen weit verbreitet. Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums haben in Südafrika etwa 45 Prozent der über 14 Jahre alten Mädchen und Frauen bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren.