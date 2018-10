Der langjährige frühere Außenminister von Südafrika, Pik Botha, ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 86 Jahren in Pretoria. Botha war zu Zeiten der Apartheid von 1977 bis 1994 Außenminister des Landes. In der Regierung der nationalen Einheit von Präsident Mandela leitete er das Ressort für Bodenschätze und Energie. - Botha hatte in den 1980er Jahren mit seiner Äußerung für einen Eklat gesorgt, er könne sich eines Tages einen schwarzen Präsidenten in Südafrika vorstellen.