Südafrikas Präsident Ramaphosa hat den verstorbenen früheren Präsidenten de Klerk gewürdigt.

Er sei ein Politiker gewesen, der die langfristige Zukunft des Landes über engstirnige politische Interessen gestellt habe, sagte Ramaphosa. Von Seiten der Nelson Mandela Stiftung hieß es, de Klerks Vermächtnis sei groß, aber auch unausgewogen. Er hatte sich bis zuletzt geweigert, die Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bezeichnen.



De Klerk war heute früh im Alter von 85 Jahren in Kapstadt einem Krebsleiden erlegen. Er war der letzte Präsident des rassistischen Apartheid-Systems in Südafrika. Anfang der 1990er Jahre hatte er sich für die Abschaffung der Rassentrennung und die Freilassung seines späteren Nachfolgers Nelson Mandela aus dem Gefängnis eingesetzt. 1993 erhielten beide den Friedensnobelpreis. Nach den ersten freien Wahlen in Südafrika hatte er 1994 die Macht an Mandela übergeben.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.