In Südafrika muss der zu 15 Monaten Haft verurteilte Ex-Präsident Zuma nicht zurück ins Gefängnis.

Die Strafvollzugsbehörde verkündete eine Haftaussetzung und begründete dies mit Zumas schlechtem Gesundheitszustand. Der 79-Jährige musste Anfang Juli eine 15-monatige Gefängnisstrafe wegen Missachtung des Gerichts in einem Korruptionsverfahren antreten. Er wurde damals aber kurz nach Haftantritt in ein Krankenhaus verlegt. Dort soll er nun vorerst bleiben und später in Hausarrest kommen. Die Verurteilung Zumas hatte in seiner Heimatprovinz KwaZulu-Natal Unruhen mit Plünderungen und rund 300 Toten ausgelöst.

