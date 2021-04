Der Großbrand, der in Kapstadt mehrere historische Gebäude und Teile des Tafelbergs zerstört hat, ist unter Kontrolle.

Wie die Behörden mitteilten, ist es den Feuerwehren nach mehr als 24 Stunden gelungen, den verheerenden Brand zu löschen. Vier Helfer wurden verletzt. Ein mutmaßlicher Brandstifter konnte festgenommen werden. Das Feuer war am Sonntagmorgen am Tafelberg ausgebrochen. Die Flammen griffen auf zahlreiche Gebäude über, unter anderem auf die Universität von Kapstadt, in der eine Bibliothek mit wertvollen Büchern niederbrannte. Tausende Studierende mussten ihre Unterkünfte verlassen.

