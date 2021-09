Das Verfassungsgericht Südafrikas hat eine 15-monatige Haftstrafe für den früheren Präsidenten Zuma bestätigt.

Zudem müsse der 79-Jährige die Gerichtskosten tragen, teilte das Gericht mit. Zuma hatte eine Aufhebung der Strafe beantragt. Sein Haftantritt führte im Juli in Teilen des Landes zu tagelange Protestaktionen seiner Anhänger mit Plünderungen. Dabei starben mehr als 300 Menschen.



Zuma war im Juni zu der Strafe verurteilt worden. Wegen Korruptionsvorwürfen aus seiner Amtszeit sollte sich der Politiker vor einer Untersuchungskommission verantworten. Mehreren Vorladungen war er jedoch nicht gefolgt, was dann die Haftstrafe zur Folge hatte. Zuma wurde inzwischen wegen seiner angeschlagenen Gesundheit in ein Krankenhaus verlegt.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.