Bei den tagelangen Ausschreitungen in Südafrika sind inzwischen 72 Menschen getötet worden. Dies teilte eine Sprecherin der Sicherheitskräfte am Abend mit. Allein bei einer Massenpanik in einem geplünderten Einkaufszentrum im Johannesburger Vorort Soweto kamen zehn Menschen ums Leben.

Grund für die Ausschreitungen war die Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Zuma. Er war wegen Missachtung der Justiz zu einer Haftstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Hinzu kommen Frust und Zukunftsängste wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Wirtschaftskrise. Mehr als 1.200 Menschen wurden nach Behördenangaben festgenommen. Das Militär hat verstärkte Patrouillen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.