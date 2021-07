Die bisher für den 27. Oktober vorgesehenen Kommunalwahlen in Südafrika werden auf Anfang 2022 verschoben.

Die nationale Wahlkommission begründete ihre Entscheidung mit der Corona-Pandemie. Für eine endgültige Verschiebung ist noch die Bestätigung durch ein Gericht nötig.



Südafrika befindet sich in einer dritten Infektionswelle, auf die die Regierung mit einer deutlichen Verschärfung der Corona-Restriktionen reagiert hat. Zudem gab es in den vergangenen Wochen heftige Gewaltausbrüch in dem Land. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Der Gewalt vorangegangen waren Proteste gegen die Inhaftierung des früheren Präsidenten Zuma.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.